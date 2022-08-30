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В Финляндии списали курсировавшие между Хельсинки и Петербургом поезда

Финский железнодорожный оператор VR списал ходившие в Россию поезда Allegro

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Финский государственный железнодорожный оператор VR списал подвижной состав и запасные части к поездам Allegro, которые ходили между Хельсинки и Петербургом, пишет РИА Новости.

В финансовой отчетности финского государственного железнодорожного оператора VR Group говорится, что был списан курсировавший между двумя странами подвижной состав Allegro на 45,4 миллиона евро. «Группа списала весь подвижной состав восточного (российского) сообщения, связанный с Allegro, и запасные части на общую сумму 45,4 миллиона евро», — уточняется в документе.

Российская и финская компании владеют акциями по 50 процентов каждая.

Движение поездов по этому направлению отменили 26 марта. 24 марта министр по вопросам собственности Финляндии Титти Туппурайнен направила письмо в государственную железнодорожную компанию VR, в котором говорилось, что дальнейшая эксплуатация поездов нецелесообразна.

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Марина Совина
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