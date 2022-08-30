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Поляков уличили в «нездоровой изобретательности» из-за дефицита

Interia уличила поляков в «нездоровой изобретательности» для получения угольных субсидий

Фото: Nikolay Titov / Russian Look / Global Look Press

Жители Польши массово проявляют «нездоровую изобретательность» для получения угольных субсидий из-за дефицита топлива. В этом их уличило издание Interia.

Из-за правила о том, что угольная субсидия будет выплачиваться не по формуле «3000 злотых на печь», а «3000 злотых на каждое домохозяйство, использующее уголь для отопления», в общинах фиксируется «взрывной рост» числа новых домохозяйств.

В качестве примера чиновник из Лодзинского воеводства приводит случай с тремя братьями, проживавшими всю жизнь в одном доме и отапливавшими здание одной печью и, соответственно, подававшими ранее одну декларацию. Теперь они подали три декларации, рассчитывая на три угольных субсидии по 3000 злотых, как отдельные домохозяйства.

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Подобные злоупотребления фиксируются по всей Польше. Например, часто супружеские пары, живущие в одном доме, подают декларации, будто они живут раздельно и ведут отдельные домохозяйства. По словам президента Ассоциации «Краковская смоговая тревога» Анджея Гулы, если угольная субсидия для одного источника тепла будет выплачиваться несколько раз, то многие односемейные дома получат по несколько субсидий, а многие — ни одной, потому что бюджет программы будет исчерпан.

На программу угольной субсидии польские власти выделили 11,5 миллиардов злотых (почти 2,5 миллиарда долларов). Правительство предупредило, что если эта сумма будет превышена, то размер следующих пособий будет уменьшен.

До середины апреля 2022 года около двух пятых от всего потребляемого Польшей объема угля поставляла Россия. Однако в апреле Варшава запретила поставки угля из России — государство пошло на такой шаг из-за начала Москвой спецоперации на Украине. На этом фоне стоимость сырья в стране выросла в три раза — с менее 210 долларов за тонну в 2021 году до более чем 630 долларов в 2022-м.

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Марина Совина
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