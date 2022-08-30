Экс-сотрудник Белого дома Робертс: в США никогда не узнают об украинских коллаборантах

Экс-сотрудник Белого дома при администрации бывшего президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что граждане США никогда не узнают важный факт об украинских коллаборантах. Соответствующий материал он опубликовал на своем сайте.

По его словам, те американцы, которые интересуются лишь результатами матчей в футболе, даже не догадываются, что поддерживаемая США западная Украина воевала на стороне Адольфа Гитлера против их собственной страны. При этом западная пресса игнорирует подобные факты, поясняет Робертс.

Политолог отметил, что правительство Германии действует в интересах США, несмотря на запрещенную в стране пропаганду нацизма. Немецкое правительство «поддерживает бандеровских нацистов на Украине, которые воюют против русских Донбасса», — считает он.

«Реальность незнакома Западу, поскольку западный мир идет в полном невежестве к своей смерти», — заключил Робертс.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что все население России нужно призвать к ответственности, схожи с идеями Гитлера. «Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?» —задался вопросом политик.