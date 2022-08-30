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В Польше рассказали о негативных последствиях антироссийских санкций

В Польше рассказали о влиянии антироссийских санкций на экономику страны

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша на себе ощущает последствия антироссийских санкций. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик в интервью изданию Rzeczpospolita.

«Ситуация, несомненно, сложная, и непростая не только в Польше, но и во всей Европе. Инфляция, рост цен на энергоносители — это все последствия войны, которую [президент России] Владимир Путин устроил на Украине», — рассказал чиновник.

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По словам Дворчика, Варшава чувствует негативное влияние санкций на экономику страны, поэтому назначенное на 30 августа обсуждение бюджета Советом министров не будет простым. «Санкции, тоже нужно четко об этом говорить, с одной стороны, наносят удар по России, и это единственный способ остановить агрессора, но, с другой стороны, эти санкции ощущают все страны, которые в них участвуют, а значит, и Польша тоже», — заключил он.

В Польше заявили о крахе энергорынка из-за санкций против России. Польский рынок угля начал рушиться из-за решения властей страны ввести эмбарго на импорт топлива из России и «зеленой» энергетической политики Евросоюза.

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Виктория Кондратьева
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