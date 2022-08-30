В Польше рассказали о негативных последствиях антироссийских санкций

В Польше рассказали о влиянии антироссийских санкций на экономику страны

Польша на себе ощущает последствия антироссийских санкций. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик в интервью изданию Rzeczpospolita.

«Ситуация, несомненно, сложная, и непростая не только в Польше, но и во всей Европе. Инфляция, рост цен на энергоносители — это все последствия войны, которую [президент России] Владимир Путин устроил на Украине», — рассказал чиновник.

По словам Дворчика, Варшава чувствует негативное влияние санкций на экономику страны, поэтому назначенное на 30 августа обсуждение бюджета Советом министров не будет простым. «Санкции, тоже нужно четко об этом говорить, с одной стороны, наносят удар по России, и это единственный способ остановить агрессора, но, с другой стороны, эти санкции ощущают все страны, которые в них участвуют, а значит, и Польша тоже», — заключил он.

В Польше заявили о крахе энергорынка из-за санкций против России. Польский рынок угля начал рушиться из-за решения властей страны ввести эмбарго на импорт топлива из России и «зеленой» энергетической политики Евросоюза.