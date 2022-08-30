В Новосибирске появится фабрика научного кино

Фабрику научного кино планируют открыть в Новосибирске в 2024 году

В Новосибирске в 2024 году планируют открыть фабрику научного кино, которая будет заниматься созданием фильмов о работе ученых и их исследованиях. Как уточняет в своем Telegram-канале пресс-служба Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области, региональные власти выделили три наиболее подходящие площадки для кинопроизводства — район Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) в левобережной части города, Центр культуры и отдыха «Победа», а также Академпарк (третья очередь).

Представители АИР отметили, что создание фабрики активно обсуждалось во время проведения круглого стола «Научное кино как драйвер развития медиаиндустрии». Участники мероприятия успели поделиться своим мнением о том, какими должны быть фабрика, ее павильоны и оборудование.

«Самое главное сейчас — создать коммуникационную площадку, которая бы соединяла в себе поставщиков оборудования, цифровых технологий и анимации», — заявила советник гендиректора АИР Лада Юрченко. Она подчеркнула, что считает важным объединить разрозненный бизнес на площадке высокотехнологичного павильона.

В пресс-службе указали, что точные технические параметры фабрики будут определены в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 27 и 28 августа прошел первый гастрономический фестиваль «В Сибири есть!», посвященный сибирской кухне. Помимо общепита в фестивале приняли участие местные производители продуктов: сыровары, компании по изготовлению меда, мясных деликатесов, и также фермеры, которые выращивают редкие виды овощей.