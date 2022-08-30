В Совфеде предложили ответ на изъятие финнами евро у россиян

Сенатор Джабаров предложил принудительно обменивать евро у финнов на рубли

В ответ на действия финских таможенников, изымающих евро у граждан России при выезде из страны, можно принять асимметричные меры: принудительно обменивать евро у туристов из Финляндии на российские рубли. Это предложил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, если при выезде у финнов будет оставаться часть суммы в рублях, необходимо проводить обратную конвертацию рублей в евро. «Все по-честному», — подчеркнул Джабаров.

Ранее департамент таможенного контроля Финляндии сообщил, что таможенники запретили гражданам России провозить наличные евро через границу в связи с санкциями Евросоюза (ЕС).

29 августа финских таможенников уличили в том, что они предлагают на границе взять на хранение изъятые у россиян евро. Изъятие валюты происходит под предлогом санкций Европейского союза — запрета на ввоз официальной валюты ЕС в Россию. Минимального порога или определенной суммы для изъятия нет.