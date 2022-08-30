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В ЕС придумали способ борьбы с «пропагандой» в России

Bloomberg: Франция и ФРГ предложили бороться с «пропагандой» в России с помощью соцсетей

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Франция и ФРГ придумали способ борьбы с якобы «пропагандой» в России и изложили свои предложения в неофициальном документе, подготовленном перед встречей глав МИД Евросоюза (ЕС) по визовому вопросу. Об этом пишет Bloomberg.

Документ содержит предложения, разработанные техническими экспертами из европейских стран. Евросоюзу предлагается использовать так называемые «креативные пути» для распространения в России якобы независимой информации.

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План Парижа и Берлина предполагает финансирование курсов на русском языке по грамотности в отношении информации СМИ, которые бы распространяли блогеры в соцсетях, в том числе в YouTube, в Telegram и «ВКонтакте». Они также предлагают использовать «технические меры против российской цензуры», в частности, с помощью инструментов для обхода интернет-цензуры, а также предоставлять информационный контент на русском языке для русскоговорящих, которые живут в других странах.

Ожидается, что главы МИД стран Евросоюза в среду, 31 августа, обсудят возможности изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз гражданам России. В рамках встречи главы МИД обсудят не только изменение шенгенского кодекса, но и возможные согласованные действия стран Евросоюза в рамках имеющихся у них сейчас национальных компетенций.

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Марина Совина
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