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Россиянам рассказали о правилах ремонта в новостройках

Дизайнер Мозжерина: при ремонте в новостройках стоит зонировать пространство

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

При проведении ремонта в новостройках россиянам посоветовали зонировать пространство и грамотно продумать схему освещения. О правилах обустройства квартир в новых домах рассказала старший куратор курса «Дизайнер интерьеров» в Skillbox Марина Мозжерина, пишет Газета.ru.

По словам эксперта, стоит использовать преимущество современных домов — открытое пространство без стен. «Как правило, во "вторичке" стены уже есть, и их придется сносить или оставлять как есть. В новостройке, если мы берем квартиру без отделки, стены не возводят. Делают лишь ориентацию по зонам и дают заказчикам больше воли для фантазии», — пояснила Мозжерина.

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Дизайнер отметила, что за счет зонирования можно обозначить общественные и приватные зоны, которые важны для любого интерьера. Для достижения такого результата необязательно возводить стены — можно использовать стеклянные или реечные перегородки, а также цветовыми решениями.

Мозжерина добавила, что пространство должно быть функциональным. «Например, можно использовать барную стойку, которую можно убрать в столешницу и достать, если надо поработать, встретить гостей. Не бойтесь использовать столы-трансформеры и складные стулья», — порекомендовала дизайнер.

В новой квартире также важно продумать схему освещения. По словам Мозжериной, для общих, рабочих пространств и ванной комнаты больше подойдет холодный свет, а для создания уюта необходим теплый свет от торшеров или «в закарнизной подсветке».

Ранее россиянам раскрыли способы сэкономить на ремонте жилья. По словам специалистов, основательных вложений требует только черновая отделка — выравнивание стен, потолков, инженерные коммуникации и электрика. Эксперты также советуют потратиться на профессионального дизайнера, который поможет спланировать и оформить квартирные изменения таким образом, чтобы сократить стоимость и время проведения работ.

Нина Ташевская
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