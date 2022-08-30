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В России разработают новые подходы лечения раковых опухолей

Биолог Малоголовкин сообщил о разработке новых подходов лечения раковых опухолей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В России разрабатывают новые подходы лечения раковых опухолей, которые смогут увеличить количество положительно отвечающих на химио и иммунотерапию до 70-80 процентов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил кандидат биологических наук, заведующий лабораторией молекулярной вирусологии Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Малоголовкин.

В Сеченовском университете создана лаборатория, в которой будут разрабатывать препараты для лечения раковых опухолей и наследственных заболеваний. Основным инструментом являются безобидные для человека вирусы, сообщили сотрудники университета.

«Вирусы в нашей работе используются для разрушения раковых клеток и активации иммунной системы человека. В лаборатории уже начаты работы по тестированию вирусов на раковых клеточных линиях», — заявил Малоголовкин.

Мы надеемся, что разрабатываемые подходы смогут увеличить количество положительно отвечающих на химио и иммунотерапию до 70-80%

Александр Малоголовкинбиолог

Планируется, что до 2025 года будет создан минимально жизнеспособный продукт (MVP) для проведения клинических исследований новых средств терапии раковых заболеваний для случаев, когда другие методы, такие как радио- и химиотерапия, неэффективны или противопоказаны.

«Проведение исследований в области биомедицины для получения инновационных продуктов обеспечат недостающую медицинскую потребность в России и, как результат, приведут к увеличению продолжительности жизни населения», — заключил Малоголовкин.

Ранее онколог-маммолог Данаил Назлиев рассказал об опасном заболевании груди у молодых женщин. Он подчеркнул, что фиброаденома, образование в молочной железе, чаще всего появляется у молодых женщин в возрасте 15-30 лет. И добавил, что безобидное на первый взгляд заболевание несет опасность.

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Алена Шевченко
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