В России разработают новые подходы лечения раковых опухолей
В России разрабатывают новые подходы лечения раковых опухолей, которые смогут увеличить количество положительно отвечающих на химио и иммунотерапию до 70-80 процентов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил кандидат биологических наук, заведующий лабораторией молекулярной вирусологии Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Малоголовкин.
В Сеченовском университете создана лаборатория, в которой будут разрабатывать препараты для лечения раковых опухолей и наследственных заболеваний. Основным инструментом являются безобидные для человека вирусы, сообщили сотрудники университета.
«Вирусы в нашей работе используются для разрушения раковых клеток и активации иммунной системы человека. В лаборатории уже начаты работы по тестированию вирусов на раковых клеточных линиях», — заявил Малоголовкин.
Мы надеемся, что разрабатываемые подходы смогут увеличить количество положительно отвечающих на химио и иммунотерапию до 70-80%
Планируется, что до 2025 года будет создан минимально жизнеспособный продукт (MVP) для проведения клинических исследований новых средств терапии раковых заболеваний для случаев, когда другие методы, такие как радио- и химиотерапия, неэффективны или противопоказаны.
«Проведение исследований в области биомедицины для получения инновационных продуктов обеспечат недостающую медицинскую потребность в России и, как результат, приведут к увеличению продолжительности жизни населения», — заключил Малоголовкин.
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