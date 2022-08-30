В России разработают новые подходы лечения раковых опухолей

Биолог Малоголовкин сообщил о разработке новых подходов лечения раковых опухолей

В России разрабатывают новые подходы лечения раковых опухолей, которые смогут увеличить количество положительно отвечающих на химио и иммунотерапию до 70-80 процентов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил кандидат биологических наук, заведующий лабораторией молекулярной вирусологии Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Малоголовкин.

В Сеченовском университете создана лаборатория, в которой будут разрабатывать препараты для лечения раковых опухолей и наследственных заболеваний. Основным инструментом являются безобидные для человека вирусы, сообщили сотрудники университета.

«Вирусы в нашей работе используются для разрушения раковых клеток и активации иммунной системы человека. В лаборатории уже начаты работы по тестированию вирусов на раковых клеточных линиях», — заявил Малоголовкин.

Мы надеемся, что разрабатываемые подходы смогут увеличить количество положительно отвечающих на химио и иммунотерапию до 70-80% Александр Малоголовкин биолог

Планируется, что до 2025 года будет создан минимально жизнеспособный продукт (MVP) для проведения клинических исследований новых средств терапии раковых заболеваний для случаев, когда другие методы, такие как радио- и химиотерапия, неэффективны или противопоказаны.

«Проведение исследований в области биомедицины для получения инновационных продуктов обеспечат недостающую медицинскую потребность в России и, как результат, приведут к увеличению продолжительности жизни населения», — заключил Малоголовкин.

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