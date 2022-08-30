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Россиянин забыл на рыбалке пятилетнюю дочь

Под Оренбургом мужчина забыл на рыбалке пятилетнюю дочь, полицейские вернули девочку домой

Фото: Clark Young / Unsplash

Житель Бузулука Оренбургской области забыл на рыбалке пятилетнюю дочь, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

К полицейским обратилась местная жительница. Россиянка рассказала о пропаже маленькой дочери. По ее словам, супруг утром уехал на рыбалку с девочкой, а вечером вернулся без ребенка и машины.

«Глава семьи не мог вспомнить, где находится ребенок и автомобиль. А также не смог ничего пояснить сотрудникам полиции, как он вернулся домой», — пояснили в ведомстве.

Правоохранители организовали поиски ребенка, ее нашли в одном из микрорайонов Бузулука, спящей в машине. Девочку привезли в отдел полиции, откуда ее забрала мать. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее в Москве женщина забыла девятимесячного сына в салоне такси. Столичные полицейские в короткие сроки вернули ребенка домой.

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Анна Щербакова
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