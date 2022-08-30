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В Евросоюзе высказались об исключении российской молодежи из-под визовых санкций

EUobserver: в ЕС предложили исключить россиян в возрасте до 25 лет из-под визовых санкций
СюжетВизы в Европу:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Европейском союзе обсуждается возможность исключения молодых россиян в возрасте до 25 лет из-под действия любых визовых санкций. Об этом со ссылкой на источник в ЕС пишет EUobserver.

Собеседник издания не стал уточнять, какие именно европейские страны высказались в пользу этой идеи. При этом он подчеркнул, что на лидеров государств-участниц Евросоюза «оказывается давление» по поводу принятия подобной инициативы. «В кругах, принимающих решения в ЕС, существует своего рода одержимость российской молодежью», — заявил источник.

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Отмечается, что один из европейских дипломатов сообщил изданию, что в Европейском союзе предложили большое количество инициатив, связанных с визовыми ограничения в отношении российских граждан. «Они могут затронуть только конкретные категории россиян, — добавил он. — Или в будущем россиянам будут выдавать ограниченное число туристических виз в год».

Ранее в августе сообщалось, что власти Франции и Германии высказались против запрета на выдачу шенгенских виз российским гражданам. Париж и Берлин призвали Евросоюз подумать о разумных способах использования виз как важного рычага влияния.

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Фариза Бацазова
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