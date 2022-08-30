Стали известны подробности о раздевших и избивших мужчину школьницах

Знакомая рассказала, что раздевшие и избившие мужчину школьницы дома, пока идет следствие

Три школьницы, раздевшие и избившие консервной банкой мужчину в селе Вагай Тюменской области, находятся дома, пока идет следствие. Об этом «Ленте.ру» рассказала учащаяся в параллели с одной из малолетних преступниц.

Одна из девочек учится в 9-м классе местной школы, заявила собеседница: «Раньше увлекалась волейболом, учится не очень, часто прогуливает. У нее уже бывали разные неприятные случаи с людьми». Вторая школьница, подозреваемая в избиении мужчины, по ее словам, учится в райцентре, а третья — из Тюмени.

«Мужчина проехал свою остановку, остался на вокзале переждать, из-за этого ночью [его] не закрыли. Девочки пили, предложили ему, а он отказался. Им и повода не надо. Две девочки сразу согласились говорить с полицией, а одна нет, но ее все равно задержали», — рассказала школьница об обстоятельствах случившегося.

Инцидент произошел 21 августа. По словам сотрудницы станции, когда она приехала на вокзал, увидела, что оставшийся переночевать там мужчина раздет и избит. Все было в крови, а школьницы громко обсуждали на перроне, как избивали его консервной банкой, раздевали, пытаясь поджечь одежду, и загоняли в угол в туалете. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц (статья 111 Уголовного кодекса РФ).