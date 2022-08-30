В Сочи назвали причины продления бархатного сезона

В администрации Сочи заявили о продлении бархатного сезона до первой декады октября

Бархатный сезон в Сочи завершится не раньше первой декады октября. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша Турдома» со ссылкой на слова главы администрации курортного города Алексея Копайгородского.

Российский чиновник заявил, что причина продления бархатного сезона связана с тем, что температура воды в Черном море у побережья Сочи достигла рекордных значений. Это позволяет продлить пляжный отдых там как минимум до 10 октября.

«Совпадающую с календарной осенью пору бархатного сезона многие по праву считают лучшим временем для отдыха в Сочи, — сообщил Копайгородский. — В этом году в Сочи метеорологи обещают длительный бархатный сезон».

Ранее в августе стало известно, что российским авиакомпаниям с 30 августа разрешили выполнять «укороченные» рейсы в Сочи и Турцию. Перевозчики начнут использовать дополнительный воздушный коридор, позволяющий сокращать время полетов.