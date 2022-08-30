Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В Сочи назвали причины продления бархатного сезона

В администрации Сочи заявили о продлении бархатного сезона до первой декады октября

Фото: Damir Yakupov / Unsplash

Бархатный сезон в Сочи завершится не раньше первой декады октября. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша Турдома» со ссылкой на слова главы администрации курортного города Алексея Копайгородского.

Российский чиновник заявил, что причина продления бархатного сезона связана с тем, что температура воды в Черном море у побережья Сочи достигла рекордных значений. Это позволяет продлить пляжный отдых там как минимум до 10 октября.

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня 2020

«Совпадающую с календарной осенью пору бархатного сезона многие по праву считают лучшим временем для отдыха в Сочи, — сообщил Копайгородский. — В этом году в Сочи метеорологи обещают длительный бархатный сезон».

Ранее в августе стало известно, что российским авиакомпаниям с 30 августа разрешили выполнять «укороченные» рейсы в Сочи и Турцию. Перевозчики начнут использовать дополнительный воздушный коридор, позволяющий сокращать время полетов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
В Севастополе сработали системы ПВО
Россиянин на электросамокате насмерть сбил пенсионера
В России уменьшилось число получателей материнского капитала
Суд отменил арест на имущество российского бизнесмена Быкова
Моравецкий допустил угрозу «взрыва» в Евросоюзе из-за Украины
Шуфутинский исполнит новую версию песни «Третье сентября»
В Совфеде отреагировали на предложение Шольца отменить право вето в ЕС
На Украине призвали ЕС прекратить выдачу виз россиянам
В прокуратуре объяснили экстремизм в одной из песен Оксимирона
Синоптик назвал сроки начала бабьего лета в Европейской части России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.