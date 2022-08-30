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Продавец магазина одежды рассказала о худшей в жизни ссоре с клиенткой

Клиентка унизила продавщицу Primark за отсутствие корректирующего белья в ассортименте

Фото: Shutterstock

Сотрудница ирландской сети магазинов модной одежды Primark рассказала о худшей в своей жизни ссоре с клиенткой. На ее историю, опубликованную в TikTok, обратили внимание в The Sun.

Пользовательница сети, чье имя не называется, вспомнила, как в возрасте 17 лет работала по выходным продавцом-консультантом отдела нижнего белья. Во время смены к ней подошла клиентка в поисках корректирующего белья, которое не было представлено в ассортименте марки. Когда героиня материала вежливо сообщила о его отсутствии женщине и предложила ей отправиться в другой магазин, та «взглянула на нее так, будто она оскорбила всю ее семью».

«Она начала орать на меня во все горло, уверяя, что видела эту позицию, когда заходила к нам несколько дней назад. После этого она заявила, что я не достойна своей работы», — пожаловалась бывшая продавщица и призналась, что начала плакать, поскольку в то время она была эмоциональным подростком и не могла за себя постоять. Однако женщина продолжала унижать ее, повторяя, насколько ее работа бесполезна.

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По словам автора видео, во время инцидента все коллеги и другие посетители магазина наблюдали за происходящим. Когда неадекватная клиентка наконец ушла, они подошли к ней, чтобы помочь успокоиться и оправиться после истерики.

В июне сотрудница магазина одежды Кейтлин Ирвин пошутила во время работы на кассе и разозлила подругу клиента. Когда продавщица протягивала покупателю пакет с приобретенной обувью, шнур от ее бейджа зацепился за его ручки. «В этот момент парень попытался потянуть пакет к себе, и я в шутку сказала: "Заберете меня с собой?"» — описала ситуацию девушка и добавила, что после этого они рассмеялись вместе с посетителем бутика. Она отметила, что спутница клиента пришла в ярость из-за произошедшего.

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Карина Черных
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