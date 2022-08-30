Белоруссия задумалась о строительстве дополнительных энергоблоков на БелАЭС

Премьер Белоруссии: изучаем возможность строительства дополнительных энергоблоков БелАЭС

Минск рассматривает возможность строительства дополнительных энергоблоков на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Об этом на встрече с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым заявил премьер-министр республики Роман Головченко, передает БЕЛТА.

«В нынешних реалиях этот проект приобрел особую актуальность. Его скорейшая реализация крайне важна для энергетической и экономической безопасности Беларуси», — отметил Головченко.

Он рассказал, что по поручения главы государства Александра Лукашенко создана группа, которая изучает вопрос о целесообразности, в первую очередь экономической, строительства дополнительных энергоблоков.

«Это более отдаленная перспектива. Тем не менее на данном этапе очень важно успешно завершить проект, который предусмотрен действующим контрактом», — скала премьер и добавил, что за проектом пристально наблюдает мировое ядерное сообщество.