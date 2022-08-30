Раскрыта связь между сахаром и ожирением с диабетом

Cell: сахар уменьшил число полезных бактерий в кишечнике и вызвал преддиабет

Ученые Колумбийского университета в США раскрыли, что пищевой сахар вредит микробиому кишечника, способствуя метаболическим заболеваниям, преддиабету и увеличению веса. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Известно, что западная диета с высоким содержанием сахара и жиров способна привести к ожирению, метаболическому синдрому и диабету, однако механизмы, лежащие в основе такой связи, были неизвестны. В ходе исследования специалисты проследили за тем, как сахар влияет на мышиный микробиом — сообщество микроорганизмов, принимающих важное участие в пищеварении и регулирующих метаболизм.

После четырех недель диеты у животных проявились признаки метаболического синдрома, такие как увеличение веса, резистентность к инсулину и непереносимость глюкозы. Кроме того, их микробиомы резко изменились, например, уменьшилось число сегментированных нитчатых микроорганизмов, обычных для грызунов, рыб и кур, а количество других бактерий увеличилось.

Сокращение числа нитчатых бактерий влияет на здоровье животных через воздействие на специфические иммунные клетки. Сахар способствует росту бактерий Faecalibaculum rodentium, вытесняющих нитчатые бактерии, что, в свою очередь, снижает количество клеток Th17 в кишечнике. Дальнейшие эксперименты показали, что именно эти клетки необходимы для предотвращения метаболических заболеваний, диабета и увеличения веса. Th17 производят молекулы, которые замедляют всасывание вредных липидов из кишечника и противодействуют воспалению ЖКТ.

Хотя у людей нет нитчатых бактерий в составе микробиома, авторы считают, что в человеческом микробиоме присутствуют бактерии, играющие аналогичную роль.