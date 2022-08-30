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Прокурор запросил по 13 лет колонии для врачей Белой и Сушкевич

Прокурор запросил по 13 лет колонии для врачей Белой и Сушкевич за убийство новорожденного
Элина Сушкевич и Елена Белая

Элина Сушкевич и Елена Белая. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Прокурор запросил по 13 лет колонии для врачей Елены Белой и Элины Сушкевич по делу об убийстве новорожденного. Об этом во вторник, 30 августа, пишет ТАСС.

Также гособвинитель потребовал запретить им в течение трех лет работать в сфере здравоохранения.

При этом адвокат врачей Андрей Золотухин в ходе прений настаивал на их невиновности и заявил, что его подзащитные «не совершали никакого убийства и не должны сидеть ни дня». Следующее заседание назначено на 6 сентября. Предварительно, приговор могут огласить в этот же день.

Ранее 24 августа присяжные Мособлсуда признали женщин виновными и недостойными снисхождения.

Одилжон Амиров родился около 04:30 6 ноября 2018 года в Роддоме №4 Калининграда, глубоко недоношенным — на 24 неделе беременности. До 08:30 за его жизнь активно боролись, но утром, когда на работу пришла исполняющая обязанности главного врача роддома Елена Белая, ситуация поменялась. Медик отчитала дежурную смену за то, что у них родился тяжелый ребенок. По версии следствия, около 10:00 приехавшая по вызову в составе бригады областного перинатального центра врач Элина Сушкевич ввела ребенку летальную дозу магнезии, что практически немедленно вызвало его смерть.

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Доследственная проверка началась уже на следующий день, следователи успели изъять тело погибшего ребенка. В июне 2019, после получения результатов экспертизы, Белой и Сушкевич предъявили обвинение по статье «убийство».

17 апреля 2020 года в Калининграде начался судебный процесс, по результатам которого в декабре 2020 года присяжные оправдали обеих за недоказанностью самого факта преступления. В мае 2021 года приговор был отменен Верховным судом РФ из-за процессуальных нарушений и неприкрытого давления на присяжных, а в июле новое рассмотрение было назначено в Московский областной суд — для исключения давления на присяжных. 4 октября 2021 года началось новое заседание, и в тот же день и Белую, и Сушкевич взяли под стражу.

Сразу после первого задержания в медицинском сообществе началась компания в защиту обвиняемых под хештегом «ЯЭлинаСушкевич». Ее участники считали, что врач по определению не может совершить убийство. Известный хирург, профессор Леонид Рошаль дважды обращался с письмом к Александру Бастрыкину и 12 июня 2020 года, во время вручения ему медали «Золотая звезда Героя труда» — лично к президенту России Владимиру Путину, но процесс продолжался.

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Елизавета Новикова
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