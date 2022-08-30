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Россиянка устала ухаживать за больной матерью и забила ее до смерти табуреткой

В Смоленской области россиянку отправили под домашний арест за убийство матери табуреткой

ФОТО: Михаил Вознесенский / РИА новости

В Смоленской области отправили под арест 45-летнюю россиянку, подозреваемую в убийстве 67-летней матери. По решению суда ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом во вторник, 30 августа, сообщает Сафоновский районный суд.

По данным следствия, в ночь на 21 августа в одном из домов Сафоновского района уставшая от длительного ухода за лежачей матерью женщина разозлилась на больную. Она схватила табуретку и не менее двух раз ударила пенсионерку по голове. Через несколько часов от полученных травм жертва скончалась.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») УК РФ. Задержанная полностью признала вину, ей предъявлено обвинение.

23 августа сообщалось, что в Иркутской области следователи задержали 45-летнего мужчину за убийство 37-летней сожительницы.

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Владимир Седов
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