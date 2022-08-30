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В Харьковской области рассказали об угрозах Киева учителям

Глава отдела образования Сороковая заявила об угрозах Киева учителям Харьковской области

Фото: Reuters

Начальник отдела образования администрации Волчанского района Харьковской области Вера Сороковая в беседе с РИА Новости рассказала, что часть школьных учителей в регионе из-за угроз расправы и преследования со стороны Киева побоялись выйти на работу к 1 сентября.

По ее словам, учителей запугивали возвращением украинцев, с связи с чем им «светит от 15 до 20 лет тюрьмы» и «совершенно другой разговор». Из-за этого многие отказались от работы. Угрозы поступали учителям не только через социальные сети, но и со страниц официальных украинских СМИ, указала глава отдела образования.

Однако, добавила Сороковая, за последние два месяца удалось найти новые кадры и создать новые коллективы.

Ранее сообщалось, что в Харькове украинские силовики начали массовые проверки граждан в поисках тех, у кого есть родственники или знакомые в России. Они проверяют автомобили, документы, мобильные телефоны, спрашивают о наличии возможных родственников или знакомых в России и о контактах с ними. Также иногда силовики проверяют переписки в телефонах или телефонную книгу.

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Марина Совина
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