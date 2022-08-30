Россияне назвали основные критерии выбора жилья в популярной курортной стране

Thailand Real Estate: основным критерием выбора жилья в Таиланде для россиян стала цена

Основным критерием, на который в июле-августе 2022 года при выборе недвижимости в Таиланде россияне обращали внимание чаще всего, стала цена объекта. Важные для граждан России факторы при приобретении жилья в популярной курортной стране назвали аналитики портала Thailand Real Estate, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Доля запросов от общего числа обращений в рамках этого периода составила 69,59 процента. В мае-июне нынешнего года этот показатель находился на уровне 67,04 процента.

Другим важным фактором для россиян при приобретении жилья в Таиланде стало расположение объекта. На запросы в конкретном городе или локации в период с июля по август пришлось 20,63 процента от общего числа обращений. При этом в период с мая по июнь показатель был на уровне 18,96 процента. Эксперты отметили, что в июле-августе граждане России чаще всего интересовались недвижимостью в Паттайе — на этот город в последние два месяца пришлось 77,87 процента от всех запросов, а в мае-июне — 74,61 процента.

В топ-3 определяющих выбор жилья в Таиланде критериев также вошла близость к морю — доля запросов по нему составила 9,3 процента. В мае-июне показатель находился на уровне 8,19 процента.

В августе аналитики Thailand Real Estate пришли к выводу, что в седьмом месяце 2022 года россияне стали в два раза чаще интересоваться переездом в Таиланд по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По их данным, самый сильный прирост спроса за указанный период аналитики зафиксировали в Уральском федеральном округе — число запросов там увеличилось более чем в три раза, или на 216 процентов.