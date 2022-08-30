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Тимановская высказалась о получении гражданства Польши

Легкоатлетка Тимановская заявила, что решение сменить флаг далось ей тяжело

Фото: Krzysztof Hadrian / Agencja Gazeta / Reuters

Легкоатлетка Кристина Тимановская в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) высказалась о получении гражданства Польши.

«Я ни в коем случае не забуду про Беларусь и не перестану помогать тем, кто в этом нуждается. И даже если я буду стоять на пьедестале как полька, знайте, эта медаль будет для всех белорусов», — написала Тимановская.

Спортсменка добавила, что решение сменить флаг далось ей тяжело, и заметила, что получила много негативных комментариев после того, как объявила о переходе.

29 августа стало известно, что Тимановская два месяца назад получила паспорт Польши. «Так тяжело об этом молчать больше месяца, но теперь смысла больше нет», — написала спортсменка.

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил Тимановскую из сборной и попытался насильственно депортировать ее в Минск после того, как она выступила с критикой спортивного руководства страны. Благодаря вмешательству Международного олимпийского комитета вместо Белоруссии спортсменка отправилась в Польшу.

Андрей Стрельцов
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