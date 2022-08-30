В Италии назвали «секретный триумф» Путина

Corriere della Sera: развитие сельского хозяйства в РФ является секретным триумфом Путина

Развитие сельского хозяйства в России является «секретным триумфом» президента страны Владимира Путина. Об этом пишет журналист Федерико Рампини в своей статье для итальянского издания Corriere della Sera.

По словам автора материала, политик «поплатился» за то, что, обозревая продовольственную ситуацию в мире, вместе с новостью о снижении цен на зерно и другие сельскохозяйственные продукты поделился и «более неудобной» информацией: «российское сельское хозяйство пышет здоровьем», и в 2022 году России удастся достигнуть рекордного экспорта зерна вопреки «страшным сценариям»

Рампини отметил, что еще помнит те времена, когда фермеры из Соединенных Штатов «не давали советским гражданам голодать». «При Путине в России произошло потрясающее возрождение сельского хозяйства», — добавил он.

Журналист отметил, что с 2000 до 2018 год экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос в 16 раз. Он отметил, что в настоящее время страна производит больше зерна, чем Соединенные Штаты. Автор отметил, что Россия и США занимают третье и четвертое места в мировом производстве после КНР и Индии.

По словам журналиста, влияние глобального потепления на сельское хозяйство «особенно нравится» российской сторона, однако западные государства стараются это игнорировать. Он считает, что климатические изменения могут нанести вред сельскому хозяйству в некоторых регионах, но при этом некоторым странам это пойдет на пользу. «Россия, вместе с Канадой и скандинавскими странами, находится в выигрышном положении», — пишет автор.

Рампини заявил, что под контролем Москвы в зависимости от года находится 13-16 процентов мирового экспорта зерна. Он отметил, что к концу текущего года российский экспорт должен превысить уровень 2021-го.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что планы по экспорту зерна на уровне 50 миллионов тонн по итогам нынешней уборочной кампании могут не реализоваться в связи с возможностью ухудшения ситуации с урожаем. В ходе выездного заседания оперштаба Минсельхоза в Башкирии глава Минсельхоза заявил, что внутренние потребности страны будут обеспечены полностью. Однако с поставками на внешние рынки ситуация сложная.