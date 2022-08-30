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Военные группировки «О» захватили оружие США и НАТО на украинских позициях

«Русская весна»: военные группировки «О» захватили оружие США и НАТО на позициях ВСУ

Фото: Sgt. Jennifer Andrade/Keystone Press Agency/ Globallookpress.com

Российские военные из группировки «О» («Отважные») захватили оружие США и НАТО на оставленных позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Русская весна».

Среди трофеев артиллеристов оказались гранатометы NLAW, американские гранаты M67, заряды для гаубицы M777, пулемет M2 Browning и патроны различного калибра.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины понесли масштабные потери при попытке наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях. Там уточнили, что украинские войска начали наступление по личному приказу президента Владимира Зеленского.

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Марина Совина
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