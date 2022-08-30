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Названа доля предпочитающих советы блогеров консультациям врачей людей

Daily Mail: каждый пятый в вопросах здоровья доверяет блогерам больше, чем врачам

Фото: @gwynethpaltrow

Аналитики назвали долю людей, которые предпочитают советы по здоровью от голливудских знаменитостей и известных блогеров консультации со специалистом. Согласно исследованию, проведенному маркетинговым агентством Sortlist, на которое ссылается издание Daily Mail, каждый пятый респондент в вопросах здоровья больше доверяет инфлюэнсерам, чем настоящим врачам.

Аналитики опросили 1000 пользователей социальных сетей и установили, что почти 50 процентов людей всех возрастов предпочли следовать советам не врачей, а известных блогеров и звезд типа Гвинет Пэлтроу, чей бренд Goop с нетрадиционными рекомендациями, услугами и товарами для здоровья не раз подвергался критике со стороны медицинского сообщества. Кроме того, каждый пятый опрошенный хотя бы раз в жизни обращался к инфлюэнсерам за медицинской консультацией.

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Также исследование показало, что люди моложе 35 лет утверждают, что никогда не искали ответы на свои вопросы о здоровье в так называемых офлайн-СМИ, таких как газеты и журналы. В то же время люди старшей возрастной группы чаще обращаются за медицинским советом к друзьям, личному тренеру, форумам, группам в соцсетях и веб-сайтам, прежде чем отправиться за консультацией к врачу.

Кроме того, четверо из пяти опрошенных признались, что хотя бы раз покупали продукт для здоровья, о котором они узнали из рекомендации блогеров.

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Наталья Обрядина
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