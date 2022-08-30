Частые походы в туалет оказались симптомом опасного заболевания у девушки

Metro: британка перенесла удаление толстой кишки и стала участвовать в конкурсах красоты

Британка Джессика Логан перенесла удаление толстой кишки, однако не отчаялась и стала участвовать в конкурсах красоты. На историю волевой девушки обратило внимание издание Metro.

Впервые девушка почувствовала подозрительные симптомы в августе 2017 года — двухнедельные запоры сменялись непроизвольными дефекациями в неожиданные моменты. Британка полагала, что дело в стрессе и смене диеты, но однажды увидела в кале кровь и обратилась к терапевту. Тесты показали повышенное содержание крови в сданном для анализа материале.

В ожидании следующего анализа она провела три месяца, и ее состояние ухудшалось: живот болел, любая смена положения вела к непроизвольным дефекациям, а после частых походов в туалет она видела в унитазе кровь. В июле 2017 года девушку госпитализировали, и врачи неотложки подтвердили, что ее деликатные проблемы оказались симптомами опасного заболевания. Ей поставили диагноз — язвенный колит. Болезнь была запущенной, и Логан предупредили о необходимости операции по удалению толстой кишки.

Удаление толстой кишки означало, что мне придется прожить остаток жизни с мешком-стомой. Это когда часть кишечника выводят наружу живота, чтобы отходы жизнедеятельности отводились в специальный медицинский мешок

По словам пациентки, впервые проснувшись со стомой, она заплакала и почувствовала ненависть к своему новому телу. Когда она впервые зашла в туалет для инвалидов, незнакомцы стали делать недоверчивые комментарии — они сомневались, что столь молодая девушка может быть инвалидом.

Британка не только разозлилась, но и решила сделать целью своей жизни репрезентацию людей с «невидимыми» инвалидностями.

Она начала с выпуска плакатов об инвалидности, а после организовала фонд изучения язвенного колита и помощи людям с этим заболеванием, а также стала участвовать в конкурсах красоты и талантов для людей с ограниченными возможностями. Один из таких конкурсов Джессика организовала в Великобритании сама — это конкурс Warrior Charity Pageant, к участию в котором приглашаются люди, чья инвалидность неочевидна.

Ранее сообщалось, что из-за плесени, спрятавшейся дома, у 37-летней на тот момент австралийки Эми Скилтон развилось так называемое ингаляционное слабоумие. Из-за развивающегося слабоумия австралийка забывала, как одеваться, где она припарковала свой мотороллер, не понимала, что нужно писать в документах там, где положено указать свое имя.