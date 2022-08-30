В Кремле высказались о ситуации с турбинами для «Северного потока»

Кремль заявил об иррациональности ЕС из-за ситуации с турбинами для «Северного потока»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация с турбинами для газопровода «Северный поток» вызвана иррациональными действиями властей Европейского союза (ЕС). Он отметил, что за это приходится платить простым европейцам, передает РИА Новости.

«Это [ситуация с турбинами "Северного потока"] как раз относится к сфере тех иррациональных действий европейцев, которые очень трудно понять и, наверное, невозможно объяснить, но за которые приходится очень много платить простым гражданам», — сказал Песков и подчеркнул, что проблем с поставками российского топлива по газопроводу в Европу кроме технологических нет.

Ранее 25 августа «Газпром» заявил, что ни одна из турбин, необходимых для «Северного потока», не находится на ремонте в Канаде. Компания таким образом опровергла слова канадской стороны о том, что правительство страны решило передать Германии пять газовых турбин для газопровода, которые сейчас находятся в Монреале. Глава канадского МИД Мелани Жоли уточнила, что именно о таком решении попросила Германия.

