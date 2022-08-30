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США предостерегли другие страны от участия в совместных с Россией учениях

Белый дом обеспокоен желанием других стран участвовать в совместных с Россией учениях

Фото: Marko Djurica / Reuters

Официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер прокомментировала участие Индии в совместных с Россией военных учениях «Восток-2022». По ее словам, США обеспокоены данной ситуацией, однако признают, что подобные решения являются суверенным делом отдельных стран, хоть и предостерегают их от этого, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что в Вашингтоне не могут понять желания других государств принимать участие в совместных учениях с Россией в то время, как она проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. «Однако, разумеется, любая страна-участница будет сама принимать решения», — заключила она.

Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер рассказал, что руководство ЦРУ не предоставляет президенту США Джо Байдену корректные данные о ситуации по Украине. Он подчеркнул, что высшее руководство ЦРУ участвует в принятии важнейших государственных решений и заинтересовано в карьере, а значит, его главная задача делать так, чтобы президент был счастлив от той информации, которую он получает.

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Марина Совина
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