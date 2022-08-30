Летевшая из Таиланда пассажирка впала в истерику на борту и довела попутчиков

Летевшую с Пхукета пассажирку сняли с рейса за истерику и отказ сидеть на своем месте

Пассажирка самолета Jetstar устроила скандал на борту, отказавшись сидеть на своем месте, и была снята с рейса. Об этом пишет Daily Mail.

Австралийская туристка возвращалась в Сидней из Пхукета рейсом авиакомпании Jetstar. По сообщениям очевидцев, девушка должна была сидеть у прохода, однако пассажирка с этим не согласилась и впала в истерику — она начала громко жаловаться на ситуацию и требовать у стюардесс пересадить ее.

После продолжительной полемики с членами экипажа австралийка начала доводить пассажиров, оскорбляя их и провоцируя конфликты. В конечном итоге бортпроводники решили отстранить буйную девушку от полета — она покинула борт под бурные аплодисменты попутчиков и в сопровождении сотрудников безопасности тайского аэропорта.

Ранее в августе британский актер Мэттью Льюис устроил скандал в Twitter, назвав Air Canada худшей авиакомпанией в мире. Как рассказал звезда серии фильмов о Гарри Поттере, его без предупреждения пересадили в экономкласс самолета, хотя он приобрел билет в бизнес.