В США появился плакат с угрозами расправы над сторонниками спецоперации

«Рейв-партизаны» в Нью-Йорке вывесили плакат против сторонников спецоперации на Украине

В США появился плакат с угрозами расправы над сторонниками российской специальной военной операции на Украине, пишет РИА Новости.

Неизвестные вывесили транспарант, заклеенный пленкой, на углу Пятой авеню и 68-й улицы в Нью-Йорке. На нем изображен человек в желто-голубой одежде, который нападает на другого с ножом. Кроме того, на плакате написаны угрозы от имени неких «рейв-партизан».

В пресс-службе полиции города уточнили, что не получали обращений по поводу инцидента. В ином случае, против нарушителей было бы запущено расследование, добавили в ведомстве. В российском консульстве, расположенном на 91-й авеню, также рассказали, что дипломаты не видели плаката. «У нас регулярно проходят антироссийские пикеты, но больше ничего такого», — подчеркнул представитель дипломатической миссии.

В июне в МИД России заявили, что нарушения прав граждан РФ в странах «коллективного Запада» стали массовыми после начала спецоперации страны на Украине.