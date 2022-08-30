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ВМС Британии уличили в случайном раскрытии секретных данных о ядерных силах

The Times: ВМС Британии через приложение Strava раскрыли секретные данные с базы Фаслейн

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Офицеры Королевских военно-морских сил (ВМС) Великобритании непреднамеренно раскрыли секретные данные о ядерных силах через популярное фитнес-приложение. Об этом пишет The Times.

По данным издания, работающие на способных нести ядерное оружие подлодках офицеры военно-морской базы Фаслейн пользовались приложением Strava, которое насчитывает 95 миллионов пользователей по всему миру и позволяет публично делиться данными о пробежках, велозаездах и заплывах.

The Times отмечает, что на базе Фаслейн располагаются британские силы ядерного сдерживания, которые способны нести баллистические ядерные ракеты «Трайдент» (Trident).

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Варвара Кошечкина
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