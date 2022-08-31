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МИД России опубликовал доклад о ситуации с героизацией нацизма

МИД России обвинил ряд стран в искажении истории и героизации нацизма

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

МИД России опубликовал доклад о ситуации с искажением истории и героизацией нацизма, в котором заявил об ухудшении обстановки на этом поприще и обвинил ряд стран, в том числе на постсоветском пространстве, в намеренной фальсификации исторических фактов. Текст документа размещен на официальном сайте дипведомства.

В предисловии к документу отмечается, что в 2022 году положение дел в этой области ухудшилось. «Нынешний этап отличается высоким уровнем исторического ревизионизма и реваншизма, полной подменой понятий, когда цинично, в угоду политической конъюнктуре, меняют местами развязавших войну агрессоров, авторов идеологий расовой чистоты с противостоявшим им государством», — утверждает ведомство.

В частности, МИД обвинил латвийские власти в «оправдании бывших легионеров {{"Ваффен-СС"||Элитные воинские формирования нацистской Германии.}}», а власти Польши — в проведении «интенсивной кампании по переписыванию истории, отрицанию решающего вклада Красной Армии в разгром гитлеровской Германии и ликвидации советского/российского мемориального наследия в Польше».

Кроме того, в МИД отметили, что на протяжении многих лет исторические концепции менялись от сравнения нацистского режима с «тоталитарным советским» до попыток возложения всей ответственности за войну на Советский Союз.

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Виктория Кондратьева
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