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Диетологи назвали пять важных для похудения продуктов

ETNT: диетолог Янг посоветовала худеющим покупать чернику и добавлять ее в йогурт

Фото: Usman Yousaf / Unsplash

Есть пять продуктов, которые важно добавить в рацион худеющим, считают американские диетологи. Они перечислили их в материале для портала Eat This, Not That!

Диетолог Лиза Янг считает, что в холодильнике желающего похудеть человека обязательно должна быть черника. По ее словам, она содержит мало калорий и много клетчатки, что помогает продлить ощущение сытости. Янг предложила покупать ягоду в свежем или замороженном виде и есть ее просто так или добавлять в йогурт. Она также посоветовала употреблять чернику замороженной или разогревать в микроволновой печи, чтобы получить вкус пирога.

Еще один незаменимый продукт для стройности — овсянка, считает специалист. «Овсяная каша — это здоровый и сытный вариант завтрака, который готовится всего за несколько минут. Овсянка содержит клетчатку, которая поможет вам насытиться», — сказала Янг. Она добавила, что кашу можно готовить на молоке или воде, а перед употреблением посыпать ее семечками или орехами, например грецкими.

«Грецкие орехи — невероятно сытный продукт, благодаря сочетанию белка, клетчатки и полезных жиров», — считает диетолог Лорен Манакер. В этом продукте содержатся полезные жирные кислоты омега-3, которые помогают не только в похудении, но и положительно влияют на здоровье сердца.

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Янг также посоветовала запастись ассорти из замороженных овощей. По ее мнению, они помогут сбросить вес, поскольку содержат мало калорий, много клетчатки и антиоксидантов.

В заключении Манакер порекомендовала добавить в рацион богатый омега-3 лосось. «Включение лосося или другой жирной рыбы в рацион два раза в неделю может помочь людям сбросить вес, если это часть общей сбалансированной и здоровой диеты», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что американские диетологи назвали алкогольные напитки с высоким содержанием сахара, которые наиболее опасны при похудении. Диетолог Лорен Манакер предупредила, что в популярном коктейле «пина колада», который особенно часто пьют во время отпуска на юге, содержится очень много сахара.

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Евгения Черкасова
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