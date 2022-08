Названы наиболее опасные для фигуры алкогольные напитки

Диетолог Лорен Манакер предупредила, что пина колада и лонг-айленд опасны при похудении

Американские диетологи назвали алкогольные напитки с высоким содержанием сахара, которые наиболее опасны при похудении. Об этом сообщает издание Eat This, Not That.

Диетолог Лорен Манакер предупредила, что в популярном коктейле пина колада, который особенно часто пьют во время отпуска на юге, содержится очень много сахара. При этом особенно вредна для фигуры пина колада, сделанная из готовой смеси.

Манакер добавила, что не менее опасен коктейль лонг-айленд, который сочетает в себе несколько видов крепкого алкоголя. По ее мнению, от такого напитка человек быстро пьянеет и теряет способность контролировать то, что он ест.

Диетолог Эми Гудсон рассказала о вреде виски с колой и других напитков, состоящих из крепкого алкоголя и сладкой газировки. «Чтобы снизить калорийность любимого напитка, попробуйте смешать его с низкокалорийной добавкой, например, с газированной водой и соком лайма», — посоветовала Гудсон.

Специалист заключила, что не стоит увлекаться фруктовыми и ягодными коктейлями, которые подают с зонтиками и сиропами.

Ранее сообщалось, что американские диетологи назвали пять видов напитков, которые плохо влияют на фигуру и препятствуют похудению. Первыми в списке вредных для фигуры напитков стали соки.