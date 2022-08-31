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Премьер Австралии отреагировал на смерть Горбачева

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал Горбачева настоящим гигантом XX века

Фото: Steven SAPHORE / Reuters

Со смертью бывшего лидера СССР Михаила Горбачева мир потерял одного из настоящих гигантов ХХ века. Так на смерть политика отреагировал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, передает Kyabram free press.

«Михаил Горбачев был человеком сердечным, полным надежды, решимости и огромного мужества, и в чрезвычайно разделенном мире им двигал дух сотрудничества и единства», — заявил политик, назвав первого президента СССР человеком, избавившим мир «от великой тени».

О смерти Горбачева стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он умер на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.

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Анжелика Бережная
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