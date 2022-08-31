Премьер Австралии отреагировал на смерть Горбачева

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал Горбачева настоящим гигантом XX века

Со смертью бывшего лидера СССР Михаила Горбачева мир потерял одного из настоящих гигантов ХХ века. Так на смерть политика отреагировал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, передает Kyabram free press.

«Михаил Горбачев был человеком сердечным, полным надежды, решимости и огромного мужества, и в чрезвычайно разделенном мире им двигал дух сотрудничества и единства», — заявил политик, назвав первого президента СССР человеком, избавившим мир «от великой тени».

О смерти Горбачева стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он умер на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.