Названы типичные признаки автоподстав

Автоэксперт Холодов заявил, что большинство автоподстав объединяют нестраховые выплаты

Стремление получить нестраховые выплаты является типичным признаком автоподставы. Об этом заявил автоэксперт, вице-председатель «Комитета по защите прав автовладельцев» Александр Холодов. Его слова приводят «Известия».

По словам Холодова, большинство автоподстав заканчиваются тем, что «пострадавшие» в ДТП предлагают разобраться с компенсацией ущерба на месте, так как случай, по их словам, не относится к страховым.

К таким случаям эксперт отнес ситуацию, когда автомобилист задевает пешехода, у которого от столкновения с машиной якобы повреждается имущество. Также происшествие на дороге перестает являться страховым случаем, если водитель покинул место ДТП.

Холодов призвал не расплачиваться с мошенниками на месте, а дождаться приезда полиции, так как мошенники вряд ли захотят общаться с ними.

Ранее стало известно о новой схеме автоподставы. Автомобильный эксперт Егор Васильев заявил, что при торможении стояночным тормозом на автомобиле не загораются стоп-сигналы. Это мешает вниманию водителей и помогает мошенникам воспользоваться ситуацией.