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В российском регионе создадут батальон саперов для участия в спецоперации

В Забайкалье создадут инженерно-саперный батальон для участия в операции на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИАП Новости

Для участия в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в Забайкальском крае начали формировать батальон саперов из добровольцев. Об этом сообщается на официальном сайте российского региона.

«Создание инженерно-саперного батальона "Даурский" поддержали в правительстве края. Гражданам, заключившим контракты на прохождение службы в именном батальоне, будут предоставлены единовременные выплаты», — говорится в сообщении.

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Россиянам, заключившим контракт, полагается единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, а также ежемесячное денежное довольствие от 100 тысяч до 240 тысяч рублей в зависимости от степени выполнения специальных задач.

Тем, кто вступит в батальон, также обещают страхование жизни и здоровья. Чтобы попасть в «Даурский», необходимо быть без непогашенной судимости и старше 18 лет, а также иметь годность по здоровью.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что два сформированных отряда добровольцев отправились в зону проведения спецоперации на Украине. Хабиров также добавил, что часть добровольцев, ранее отправившихся в зону боевых действий, уже вернулась в родной регион.

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Анастасия Шейкина
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