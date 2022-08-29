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Глава российского региона сообщил об отправке добровольцев на Украину

Глава Башкирии Хабиров сообщил об отправке двух отрядов добровольцев в зону СВО на Украине

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Два сформированных в Башкирии отряда добровольцев отправились в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил глава российского региона Радий Хабиров, передает РБК Уфа.

«Завершающие подразделения сейчас уже находятся в движении в сторону специальной военной операции», — заявил он на оперативном совещании в понедельник, 29 августа.

Хабиров также добавил, что часть добровольцев, ранее отправившихся в зону боевых действий, уже вернулась в родной регион. Глава республики вручил им награды. Кроме того, Хабиров поручил главам муниципалитетов помочь вернувшимся с Украины добровольцам с трудоустройством и медицинской реабилитацией, а также уделить их детям особое внимание на 1 сентября.

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По информации издания, сформированные в Башкирии отряды добровольцев получили имена в честь генерала Минигали Шаймуратова и Героя России Александра Доставалова. 6 и 14 июля они были отправлены для прохождения подготовки на военные полигоны, расположение которых держалось в секрете. В первый отряд вошли 800 человек, а во второй — около 500. За участие в спецоперации добровольцы, заключившие контакт, получат по 200 тысяч рублей, сообщает издание. Для них также предусмотрены ежемесячные выплаты от Минобороны России и по две тысячи рублей ежедневно на расходы.

Ранее о создании батальона добровольцев «Сейм» для отправки на Украину заявил глава Курской области Роман Старовойт. По его словам, новое формирование окажет существенную помощь для выполнения задач спецоперации. Кроме того, о подготовке отряда «Тигр» с желающими поехать в Донбасс сообщали власти Приморья. Батальон сформирован исключительно из жителей Приморского края. Его отправят на поддержку приморской 155-й гвардейской бригады морской пехоты.

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Константин Лысяков
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