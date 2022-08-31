Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Боррель выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Боррель назвал Горбачева человеком, открывшим эру взаимовыгодного сотрудничества
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Бывший лидер СССР Михаил Горбачев принес с гласностью и перестройкой ветер свободы в советский блок. Об этом заявил верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

Глава евродипломатии выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента СССР и назвал его человеком, открывшим эру взаимовыгодного сотрудничества. «Он помог положить конец холодной войне и коренным образом изменить глобальную безопасность, открыв эру взаимовыгодного сотрудничества. Эпоху, которая исчезла и которая срочно нужна снова», — сказал Боррель.

О смерти Горбачева стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он умер на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о госпохоронах Горбачева
Разработано новое средство борьбы с коронавирусом
Москвич спрятал труп отца в шкафу и залил монтажной пеной
Александр Васильев раскрыл способы выглядеть стройнее
Собчак отреагировала на смерть Горбачева
В России выявили 46 321 случай коронавируса
В Кремле высказались о возобновлении переговоров по ДСНВ
В Крыму оценили заявления Киева о «деоккупации» полуострова
Кремль ответил на вопрос об участии Путина в похоронах Горбачева
Очевидцы приняли заползшую на женщину кобру за дух ее сына
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.