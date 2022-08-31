Боррель выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Боррель назвал Горбачева человеком, открывшим эру взаимовыгодного сотрудничества

Бывший лидер СССР Михаил Горбачев принес с гласностью и перестройкой ветер свободы в советский блок. Об этом заявил верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

Глава евродипломатии выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента СССР и назвал его человеком, открывшим эру взаимовыгодного сотрудничества. «Он помог положить конец холодной войне и коренным образом изменить глобальную безопасность, открыв эру взаимовыгодного сотрудничества. Эпоху, которая исчезла и которая срочно нужна снова», — сказал Боррель.

О смерти Горбачева стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он умер на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.