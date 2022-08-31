В Германии призвали обсудить отмену санкций против России

Депутат бундестага Вагенкнехт призвала Берлин к обсуждению отмены санкций против России

Властям Германии необходимо признать, что санкции против России нанесли больше вреда ФРГ, чем Москве, и обсудить возможность их отмены. К этому призвала Берлин депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт, передает Welt.

Политик заявила о необходимости подвести итоги экономической войны против российской стороны. «Ее влияние на российскую экономику весьма умеренное: хотя санкции и ощущаются, но прибыли от экспорта энергоносителей бьют все рекорды. Лозунг "Замерзнем ради мира" явно не оправдывает себя», — заключила она.

Вагенкнехт подчеркнула, что немецкие политики должны перестать показывать свое упрямство и инфантилизм и обсудить возможный запуск газопровода «Северный поток — 2» и переговоры по достижению мира на Украине. «Наши санкции уж точно не оказывают влияния на украинский конфликт, который может закончиться только благодаря дипломатии», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок разработала новый план развития отношений Европейского союза (ЕС) с Россией из четырех пунктов. «К ним относятся укрепление собственной обороны, поддержка противников России, поддержка Украины и работа с глобальными партнерами в сфере защиты международного права», — уточнила она.