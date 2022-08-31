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В Белоруссии признали террористической организацию BYPOL

Генпрокуратура Белоруссии: участие в организации BYPOL повлечет уголовную ответственность
Генеральная прокуратура Республики Беларусь

Генеральная прокуратура Республики Беларусь . Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белорусский Верховный суд признал неформальную организацию BYPOL с входящими в нее структурными подразделениями террористической, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры республики.

«С 30 августа 2022 года деятельность организации на территории Республики Беларусь запрещена, а любое участие в ней повлечет наступление уголовной ответственности», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что организация формировала в обществе «идеи радикализма», а также склоняла белорусов к экстремистской деятельности. В частности, для этого члены организации обучали изготовлению взрывчатых веществ и оружия, оказанию силового сопротивления правоохранителям, планированию террористических и экстремистских акций.

«В результате на территории страны совершены различные преступления экстремистской направленности, включая акты терроризма», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

О том, что генпрокурор Белоруссии Андрей Швед обратился в суд с просьбой о признании BYPOL, которую создали бывшие сотрудники правоохранительных органов страны, террористической организацией, стало известно 11 августа.

BYPOL создали на территории Польши в октябре 2020 года, в ноябре 2021 года МВД Белоруссии признало организацию экстремистской.

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Варвара Кошечкина
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