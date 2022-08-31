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В ДНР сообщили о взятии под контроль четырех населенных пунктов

Штаб теробороны ДНР сообщил о взятии под контроль четырех населенных пунктов республики

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) и Вооруженные силы России взяли под контроль еще четыре населенных пункта ДНР. Об этом в Telegram сообщает Штаб территориальной обороны республики.

Речь идет о селах Ключевое, Володино, Орлинское и Завитне Бажання. Всего, по данным штаба теробороны, под контроль сил ДНР и ВС России перешли 275 населенных пунктов.

29 августа стало известно, что подразделения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) взяли под свой контроль населенный пункт населенный пункт Кодема в районе Горловки.

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Алевтина Запольская
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