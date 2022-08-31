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Спорт

Французская теннисистка обвинила бывшего тренера в изнасиловании

Французская теннисистка Фиона Ферро обвинила бывшего тренера в изнасиловании

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Французская теннисистка Фиона Ферро обвинила бывшего тренера Пьера Бутейра в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Le Figaro.\

По словам 25-летней спортсменки, все эпизоды происходили в период, когда ей было от 15 до 18 лет. Бутейр отвергает обвинения и настаивает на том, что вступал в интимную связь с теннисисткой по обоюдному согласию.

Ферро подала заявление в полицию в феврале этого года. Правоохранители выясняют, есть ли другие пострадавшие от действий Бутейра. Тренеру может грозить до 20 лет тюрьмы.

Французская теннисистка занимает 259-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она выиграла два турнира под эгидой организации в одиночном разряде.

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Алексей Гусев
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