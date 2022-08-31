Безработицу в европейской стране связали с наплывом беженцев

Bloomberg: Безработица в ФРГ в августе выросла на 5% на фоне наплыва беженцев с Украины

Безработица в Германии, которая считается главной экономикой Европы, начала расти на фоне наплыва беженцев с Украины. Как сообщает Bloomberg, в августе безработицы выросла на 5 процентов (28 тысяч человек).

«Безработица и неполная занятость в августе снова увеличились сильнее, чем обычно для этого времени года», — признала глава Федерального агентства по труду ФРГ Андреа Нахлес и связала это с украинскими беженцами. К настоящему моменту зарегистрировано порядка миллиона человек, но точных данных еще нет. Подавляющее большинство — женщины, многие приезжают с детьми.

По оценкам аналитиков, несмотря на статистический рост безработицы, спрос на рабочую силу сохраняется в стране после отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Однако недавний опрос S&P Global показал, что создание рабочих мест замедляется на фоне растущей неопределенности в отношении экономических перспектив.

Германия входит в число стран, наиболее подверженных риску сокращения поставок природного газа из России. Все большее число экономистов предсказывают, что она скатится к рецессии. В частности, президент Бундесбанка Йоахим Нагель говорил, что в условиях энергетического кризиса Германия может столкнуться с зимней рецессией экономики. Глава ЦБ подчеркнул, что в следующем году инфляция может быть шестипроцентной, — этот показатель будет выше, чем предполагалось ранее.