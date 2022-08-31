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Байден выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Байден назвал Горбачева человеком, рискнувшим карьерой ради достижения «иного будущего»

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью бывшего лидера СССР Михаила Горбачева. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Американский лидер назвал Горбачева редким лидером, обладавшим мужеством, чтобы рискнуть своей карьерой ради достижения «иного будущего». «Лишь немногие высокопоставленные советские чиновники имели мужество признать, что необходимо что-то менять. Будучи членом сенатского комитета по международным отношениям, я видел, как он сделал это и даже больше», — отметил политик.

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По словам Байдена, результатом деятельности Горбачева стал «более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей». Президент также назвал политика «человеком, обладавшим удивительной дальновидностью».

«Даже спустя годы после ухода с поста президента он по-прежнему был глубоко вовлечен в работу. Когда г-н Горбачев посетил Белый дом в 2009 году, мы с ним долго говорили о текущей работе наших стран по сокращению ядерных арсеналов США и России. Было легко понять, почему многие во всем мире так высоко его уважают», — заключил американский лидер.

О смерти Горбачева стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он умер на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.

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Анжелика Бережная
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