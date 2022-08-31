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Упавший во время града в Испании гигантский кусок льда убил ребенка

Упавший во время града в Испании кусок льда убил годовалую девочку

Фото: Shutterstock

Годовалая девочка из Испании умерла после сильного града, который прошел в Каталонии. В голову ребенка попал гигантский кусок льда, причинив серьезную травму. Об этом сообщает Daily Mail.

Пострадавшую доставили в больницу вечером 30 августа, однако утром на следующий день она скончалась. Девочка стала одной из 30 раненых во время града. Большинство пострадавших получили травмы головы или глубокие порезы от столкновения с кусками льда, по размеру близкими к теннисным шарам.

Лед повредил множество автомобилей и зданий. Во время града пожарные получили более 40 экстренных вызовов, связанных с поломкой домов и электропроводки. Местные метеорологи утверждают, что прошедший град стал самым масштабным за последние 20 лет. Он начался 30 августа в 19:30 и продлился 15 минут.

Ранее в августе сообщалось о погибших из-за муссонных дождей в Пакистане. По данный Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, за время ливней погибли 1033 человека, а пострадали 1527. Наводнение нанесло ущерб более 33 миллионам человек.

Александра Качан
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