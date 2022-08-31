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Невролог посоветовала некоторым людям снимать головную боль кока-колой

Врач Анисимова: даже стакан колы может спровоцировать головную боль

Фото: Angelina Yan / Unsplash

Даже стакан кока-колы может спровоцировать мигрень, однако он же может помочь в борьбе с хронической головной болью, рассказала невролог-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Елена Анисимова. В беседе с Ura.ru она посоветовала некоторым людям снимать боль с помощью популярного напитка.

По словам Анисимовой, любой цветной напиток с газом может спровоцировать мигрень и любую сосудистую головную боль. Она объяснила, что из-за газации улучшается проницаемость сосудов, их стенки расширяются, что и приводит к мигрени. Сосудистая головная боль, в свою очередь, развивается из-за того, что напиток меняет газовый состав крови, продолжила она. «Это Coca-Cola, Fanta. Спровоцировать может даже стакан напитка. Поэтому их употреблять не рекомендуется», — уточнила врач.

При этом, по словам невролога, кола может снять головную боль, в случае если эта боль является хронической и сопровождается депрессией и снижением «обезболивающих» гормонов радости. «Это серотонин, дофамин, норадреналин. При хронической головной боли эти гормоны истощаются. Поэтому для борьбы организму достаточно небольшое количество Coca-Cola или быстро всасывающегося сладкого продукта. Нужно, чтобы пошла реакция повышения серотонина», — заключила Анисимова.

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Александра Лисица
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