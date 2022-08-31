Популярная азиатская страна смягчила ограничения для туристов

Южная Корея с 3 сентября отменит ПЦР-тесты для туристов перед прибытием в страну

Власти Южной Кореи с 3 сентября отменят требование об обязательном прохождении для туристов ПЦР-тестирования перед прибытием в страну. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Второй вице-министр здравоохранения популярной азиатской страны Ли Киил на совещании по инфекционным заболеваниям сообщил о том, что Южная Корея готова смягчить ограничения для туристов. По мнению правительства, недавняя волна коронавируса прошла свой пик и теперь распространение омикрон-штамма может замедлиться.

Тем не менее для иностранных путешественников сохраняется требование пройти ПЦР-тестирование в течение суток после въезда в страну. Министр отметил, что правило является «минимальной мерой» для предотвращения притока и распространения любого варианта коронавируса из-за рубежа.

Ранее туроператоры сообщили о всплеске интереса россиян к путешествиям в Южную Корею. Отмечалось, что туристов привлекает возможность расплачиваться в стране картой «Мир», а также отмена карантинных ограничений. Стоимость тура оценивается в пределах 120 тысяч рублей на человека, еще в 120 тысяч обойдутся авиабилеты в обе стороны.

8 июня Южная Корея полностью отменила все карантинные ограничения. Для въезда в республику достаточно предоставить результаты антиген-теста на COVID-19, полученные в течение 24 часов до вылета, или ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до отправления.

