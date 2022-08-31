Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Психолог рассказала о пользе школьной формы

Психолог Малышева: форма помогает детям настроиться на процесс обучения

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Школьная форма позволяет детям настроиться на процесс обучения, считает психолог Наталья Малышева. Кроме этого, она уравнивает учеников и нивелирует один из факторов для насмешек. Об этом специалист сообщила в ходе беседы с «Лентой.ру».

«Сейчас бесконечные споры по этому вопросу: нужна она или нет? Мой ответ — однозначно, да», — высказалась Малышева.

По ее словам, форма позволяет ученикам не отвлекаться от процесса обучения. Это самая важная ее роль, подчеркнула специалист. Кроме этого форма не дискриминирует ребенка по отношению к другим ученикам. «Помню, как тяжело приходилось детям из семей с низким достатком, когда в 90-х отменили школьную форму. Регулярные насмешки, упреки и унижения, доводили отдельную группу детей до депрессий и отбивали желание ходить в школу», — поделилась эксперт.

Форма позволяет уравнять учеников между собой. В таких условиях шансы постановку целей и их реализацию возрастают.

Ранее в Санкт-Петербурге во время городского педагогического совета предложили ввести школьную форму для учителей. Преподаватель русского языка и права, член совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил, что такое решение может быть принято, но часть педагогов должна иметь право отказаться от инициативы.

27 августа в Пермском крае начали производить школьную форму, которая должна защитить от коронавируса. Об этом заявил губернатор края Дмитрий Махонин в своем Instagram.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
Евросоюз приостановит упрощенную выдачу виз россиянам
Психолог рассказала о пользе школьной формы
Менеджер Zara опровергла слухи о массовых увольнениях сотрудников сети
Появилось видео задержания со стрельбой агрессивного водителя в Москве
Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье
В Белоруссии заметили эшелон с десятками танков
Риелтор предупредила о росте цен на недвижимость до конца года
Медведев оценил роль Горбачева в истории
Итальянский журналист описал трансфер Кокорина на Кипр фразой «большой смех»
У готовивших теракт на ЗАЭС диверсантов изъяли самодельные взрывные устройства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.