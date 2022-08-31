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Минобороны заявило об уничтожении части поставленных Киеву танков

Минобороны России сообщило об уничтожении части поставленных Польшей танков Киеву
СюжетМинобороны:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Для деблокирования подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных Киеву Польшей. Российские войска уничтожили часть танков, заявили журналистам в Министерстве обороны.

По информации военного ведомства, несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своем минном поле. Лишь пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории, добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что в районе населенного пункта Сухой Ставок был разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. В данный момент завершается уничтожение его остатков, уточнили в Министерстве обороны России.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Глава государства Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

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Сергей Истомин
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