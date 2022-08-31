Минобороны заявило об уничтожении части поставленных Киеву танков

Минобороны России сообщило об уничтожении части поставленных Польшей танков Киеву

Для деблокирования подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных Киеву Польшей. Российские войска уничтожили часть танков, заявили журналистам в Министерстве обороны.

По информации военного ведомства, несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своем минном поле. Лишь пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории, добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что в районе населенного пункта Сухой Ставок был разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. В данный момент завершается уничтожение его остатков, уточнили в Министерстве обороны России.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Глава государства Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.