Минобороны России заявило о разгроме батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ

В районе населенного пункта Сухой Ставок был разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). В настоящее время завершается уничтожение его остатков. Об этом в среду, 31 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве также отчитались об уничтожении украинских танков, которые были перенаправлены через реку Ингулец для того, чтобы деблокировать вышеупомянутое подразделение. Всего было 12 поставленных Польшей машин.

Часть из них поразили российские военные, часть подорвалась на своем минном поле. «Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории», — говорится в заявлении Минобороны.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. Комментируя ход операции, 30 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что она продолжается в соответствии с имеющимися планами.