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Минобороны заявило о разгроме батальона мотопехотной бригады ВСУ

Минобороны России заявило о разгроме батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В районе населенного пункта Сухой Ставок был разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). В настоящее время завершается уничтожение его остатков. Об этом в среду, 31 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве также отчитались об уничтожении украинских танков, которые были перенаправлены через реку Ингулец для того, чтобы деблокировать вышеупомянутое подразделение. Всего было 12 поставленных Польшей машин.

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Часть из них поразили российские военные, часть подорвалась на своем минном поле. «Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории», — говорится в заявлении Минобороны.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. Комментируя ход операции, 30 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что она продолжается в соответствии с имеющимися планами.

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Евгения Куликова
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